Großer Jubel in der Neustadt: Warum diese Kita zu den besten Deutschlands gehört

Dresden - Großer Erfolg für die " Kita in der LOUISE " in der Neustadt. Die Einrichtung hat das Finale des begehrten Deutschen Kita-Preises 2026 erreicht und steht unter den letzten acht Bewerbern bundesweit. Nun geht es um ein sattes Preisgeld und den Titel "Kita des Jahres".

Die Kita im Kinder- und Jugendhaus LOUISE ist perfekt vernetzt: Zusammen mit dem Hort, einem Jugendtreff und dem Elterncafé ist sie ein echter Begegnungsort. © Petra Hornig

Insgesamt 600 Kitas konnten ins Rennen gehen, doch die Dresdner haben sich Runde für Runde durchgesetzt. Vor fünf Wochen kam der Sprung unter die besten 16, nach dem Einreichen weiterer Unterlagen folgte jetzt der Einzug ins Finale.

Kita-Leiterin Carola Claerhoudt-Herr (45) ist völlig aus dem Häuschen: "Wir freuen uns sehr. Wir sind das erste Mal dabei und sind überrascht und überwältigt, dass wir so weit gekommen sind."

Die 45-jährige Chefin weiß, dass der Erfolg kein Zufall ist. Mit 115 Plätzen ist die Einrichtung relativ groß, setzt aber auf ein ganz besonderes Miteinander.

"Ich denke, dass wir ein Konzept haben, das es nicht so oft gibt. Wir arbeiten stark bedürfnisorientiert mit allen Kindern von eins bis sieben Jahren und haben da keine separaten Räume."