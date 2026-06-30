Großer Jubel in der Neustadt: Warum diese Kita zu den besten Deutschlands gehört
Dresden - Großer Erfolg für die "Kita in der LOUISE" in der Neustadt. Die Einrichtung hat das Finale des begehrten Deutschen Kita-Preises 2026 erreicht und steht unter den letzten acht Bewerbern bundesweit. Nun geht es um ein sattes Preisgeld und den Titel "Kita des Jahres".
Insgesamt 600 Kitas konnten ins Rennen gehen, doch die Dresdner haben sich Runde für Runde durchgesetzt. Vor fünf Wochen kam der Sprung unter die besten 16, nach dem Einreichen weiterer Unterlagen folgte jetzt der Einzug ins Finale.
Kita-Leiterin Carola Claerhoudt-Herr (45) ist völlig aus dem Häuschen: "Wir freuen uns sehr. Wir sind das erste Mal dabei und sind überrascht und überwältigt, dass wir so weit gekommen sind."
Die 45-jährige Chefin weiß, dass der Erfolg kein Zufall ist. Mit 115 Plätzen ist die Einrichtung relativ groß, setzt aber auf ein ganz besonderes Miteinander.
"Ich denke, dass wir ein Konzept haben, das es nicht so oft gibt. Wir arbeiten stark bedürfnisorientiert mit allen Kindern von eins bis sieben Jahren und haben da keine separaten Räume."
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Im November fällt die finale Entscheidung
Laut der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung überzeugt die Kita vor allem durch die Kombination aus offener Arbeit und dem sogenannten "Early-Excellence-Ansatz".
Ob Pokémon-Club oder Skater-Gruppe – die Wünsche der Knirpse stehen im Mittelpunkt. Zudem ist die Kita im Kinder- und Jugendhaus LOUISE perfekt vernetzt: Zusammen mit dem Hort, einem Jugendtreff und dem Elterncafé ist sie ein echter Begegnungsort.
Die bisherigen Runden liefen komplett digital ab, doch am 9. und 10. Juli reisen zwei Experten nach Dresden, um den Alltag vor Ort genau unter die Lupe zu nehmen. Geplant sind Beobachtungen sowie Interviews mit dem Team, den Eltern und natürlich den Kindern.
Die endgültige Entscheidung fällt am 26. November 2026 in Berlin. Dort erfährt das Team auf einer feierlichen Gala, die von Barbara Schöneberger moderiert wird, ob es für die Top 3 gereicht hat.
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig