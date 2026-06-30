Großer Jubel in der Neustadt: Warum diese Kita zu den besten Deutschlands gehört

909 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Dresdner Kita steht unter den letzten acht Finalisten. Im Juli prüfen Experten den Alltag vor Ort, bevor im November das Finale in Berlin ansteht.

Von Benjamin Schön

Dresden - Großer Erfolg für die "Kita in der LOUISE" in der Neustadt. Die Einrichtung hat das Finale des begehrten Deutschen Kita-Preises 2026 erreicht und steht unter den letzten acht Bewerbern bundesweit. Nun geht es um ein sattes Preisgeld und den Titel "Kita des Jahres".

Die Kita im Kinder- und Jugendhaus LOUISE ist perfekt vernetzt: Zusammen mit dem Hort, einem Jugendtreff und dem Elterncafé ist sie ein echter Begegnungsort.
Die Kita im Kinder- und Jugendhaus LOUISE ist perfekt vernetzt: Zusammen mit dem Hort, einem Jugendtreff und dem Elterncafé ist sie ein echter Begegnungsort.  © Petra Hornig

Insgesamt 600 Kitas konnten ins Rennen gehen, doch die Dresdner haben sich Runde für Runde durchgesetzt. Vor fünf Wochen kam der Sprung unter die besten 16, nach dem Einreichen weiterer Unterlagen folgte jetzt der Einzug ins Finale.

Kita-Leiterin Carola Claerhoudt-Herr (45) ist völlig aus dem Häuschen: "Wir freuen uns sehr. Wir sind das erste Mal dabei und sind überrascht und überwältigt, dass wir so weit gekommen sind." 

Die 45-jährige Chefin weiß, dass der Erfolg kein Zufall ist. Mit 115 Plätzen ist die Einrichtung relativ groß, setzt aber auf ein ganz besonderes Miteinander.

Dresden: Neue Investorengruppe macht Millionenangebot fürs Lingnerschloss
Dresden Lokal Neue Investorengruppe macht Millionenangebot fürs Lingnerschloss

"Ich denke, dass wir ein Konzept haben, das es nicht so oft gibt. Wir arbeiten stark bedürfnisorientiert mit allen Kindern von eins bis sieben Jahren und haben da keine separaten Räume."

Kita-Leitung Carola Claerhoudt-Herr (45) freut sich über das herausragende Ergebnis direkt im ersten Anlauf.
Kita-Leitung Carola Claerhoudt-Herr (45) freut sich über das herausragende Ergebnis direkt im ersten Anlauf.  © Petra Hornig
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Alle acht Finalisten bekommen bereits einen Anerkennungspreis von mindestens 1000 Euro.
Alle acht Finalisten bekommen bereits einen Anerkennungspreis von mindestens 1000 Euro.  © Petra Hornig

Im November fällt die finale Entscheidung

Die Erstplatzierten streichen 25.000 Euro ein, für die Plätze zwei und drei gibt es immer noch 15.000 bzw. 10.000 Euro.
Die Erstplatzierten streichen 25.000 Euro ein, für die Plätze zwei und drei gibt es immer noch 15.000 bzw. 10.000 Euro.  © Petra Hornig

Laut der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung überzeugt die Kita vor allem durch die Kombination aus offener Arbeit und dem sogenannten "Early-Excellence-Ansatz".

Ob Pokémon-Club oder Skater-Gruppe – die Wünsche der Knirpse stehen im Mittelpunkt. Zudem ist die Kita im Kinder- und Jugendhaus LOUISE perfekt vernetzt: Zusammen mit dem Hort, einem Jugendtreff und dem Elterncafé ist sie ein echter Begegnungsort. 

Die bisherigen Runden liefen komplett digital ab, doch am 9. und 10. Juli reisen zwei Experten nach Dresden, um den Alltag vor Ort genau unter die Lupe zu nehmen. Geplant sind Beobachtungen sowie Interviews mit dem Team, den Eltern und natürlich den Kindern.

Dresden: Neue Hoffnung für die Schwimmhalle Klotzsche
Dresden Lokal Neue Hoffnung für die Schwimmhalle Klotzsche

Die endgültige Entscheidung fällt am 26. November 2026 in Berlin. Dort erfährt das Team auf einer feierlichen Gala, die von Barbara Schöneberger moderiert wird, ob es für die Top 3 gereicht hat. 

Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig

Mehr zum Thema Dresden Lokal: