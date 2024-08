Stadtschreiber gesucht: Auf "Edelfeder" warten Wohnung und Stipendium

Und was erwartet den glücklichen Gewinner dann für eine Aufgabe? "Sparkassenstiftung und Landeshauptstadt setzen voraus, dass der Stadtschreiber die Zeit überwiegend in Dresden verbringt, das Literaturgeschehen der Kulturstadt bereichert und durch eigene Veranstaltungen der Bedeutung von Sprachkultur und Literatur Impulse verleiht."

Denn: Für das halbjährige Stipendium werden Bewerber gesucht, "die ihren Lebensmittelpunkt nicht in Dresden haben".

Zudem stellt die Stiftung Kunst & Kultur, welche die Stelle in Kooperation mit Stadt und Sparkasse ausschreibt, ein Apartment.

"Das monatliche Stipendium in Höhe von 1500 Euro wird für einen Arbeitsaufenthalt in Dresden von Juni bis November 2025 vergeben", heißt es.

Die Stadtschreiberstelle gibt es in Dresden seit 1996. In diesem Jahr ist übrigens die in Ludwigsburg geborene Autorin Charlotte Gneuß (32) Stadtschreiberin. Bekannt wurde sie durch ihren Roman "Gittersee".