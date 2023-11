Diese Schriftstellerin wird Dresdens neue Stadtschreiberin!

Dresden - Die Schriftstellerin Charlotte Gneuß wird 2024 neue Stadtschreiberin in Dresden .

Autorin Charlotte Gneuß, Jahrgang 1992. © picture alliance/dpa

Gneuß wurde 1992 in Ludwigsburg als Kind Dresdner Eltern, die noch vor dem Mauerfall in den Westen gegangen waren, geboren.

Furore machte sie mit ihrem Debütroman "Gittersee", mehrfach ausgezeichnet und dieses Jahr nominiert für den Deutschen Buchpreis.

In dem Buch, das 1976 im gleichnamigen Dresdner Vorort spielt, erzählt Gneuß von einer 16-Jährigen in der DDR, ihrer Familie und der ersten Liebe sowie dem Schock, als der Freund in den Westen flieht.