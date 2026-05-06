Stahlkonstruktion aufgetaucht: Was macht dieser Strommast vor dem Kongresszentrum?

Dresden - Wer aktuell am Dresdner Kongresszentrum vorbeikommt, dem wird eines sofort ins Auge fallen: Vor dem Veranstaltungsort prangt eine riesige Stahlkonstruktion. Dahinter steckt eine Tagung, die ab Mittwoch mehr als 900 Menschen in die Landeshauptstadt lockt.

Seit Dienstag prangt dieser Stahlbau vor dem Internationalen Congress Center an der Devrientstraße. © Anne-Sophie Mielke

Seit Dienstagvormittag ragt der zwischen 25 und 30 Meter hohe Stahlbau an der Devrientstraße eindrucksvoll in den Dresdner Frühlingshimmel. Eine neue Hochspannungsleitung durch Dresden ist hier allerdings nicht geplant, vielmehr dient der Mast als Anschauungsobjekt.

"Der Mast ist ein Exponat eines Mastprovisoriums, wie sie bei Umbauten wichtiger Hochspannungsleitungen für provisorische Umleitungen eingesetzt werden", erklärt Markus Palic, Sprecher der Tagungsgesellschaft, auf Anfrage von TAG24. Neben der Stahlkonstruktion des Unternehmens "Cteam" aus Baden-Württemberg wurde außerdem eine Rolle mit einer teilweise abgewickelten Straße ausgestellt, die beim Leitungsbau im freien und unbefestigten Gelände temporär zum Einsatz kommt.

Grund für die besondere Konstruktion vor dem Kongresszentrum ist die 34. Leitungsbautagung für Freileitungen und Kabel in der Hoch- und Höchstspannungsebene, die vom 6. bis 8. Mai im MARITIM Hotel und im Internationalen Congress Center stattfindet.