Grundsatzfrage zur Versammlungsfreiheit: Verein zieht im Streit um Dresdner CSD vor Gericht

Dresden - Im Streit um den diesjährigen Christopher Street Day in Dresden ziehen die Organisatoren vor Gericht.

Der Verein "CSD Dresden e. V." zieht im Streit um den diesjährigen Christopher Street Day vor Gericht. © Robert Michael/dpa

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, habe man gegen einen Bescheid der Stadt Dresden Widerspruch eingelegt und beim Verwaltungsgericht gleichzeitig einen Eilantrag gestellt.

Der Verein "CSD Dresden e. V." wolle damit erreichen, dass der "33. Christopher Street Day Dresden 2026", der vom 4. bis 6. Juni stattfindet, vollständig als Versammlung im Sinne des Grundgesetzes anerkannt wird.

Hintergrund ist ein Bescheid der Stadt vom 9. April, bei dem die geplanten Aktionen in ihrer bisherigen Form nicht als Versammlungen gewertet werden. Die Stadt verwies auf eine Durchführung als "Veranstaltung".

Damit werde die Umsetzung des Christopher Street Days an umfangreiche inhaltliche, organisatorische und strukturelle Vorgaben geknüpft, sodass eine Umsetzung praktisch unmöglich werde.