Stauffenberg-Attentat vor 80 Jahren: So gedenkt Dresden der Widerständler!

Dresden - Vor genau 80 Jahren versuchte eine Gruppe um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944), den Diktator des Deutschen Reiches, Adolf Hitler, zu töten. An das misslungene Attentat vom 20. Juli 1944 wird in Dresden erinnert. Zwei wichtige Protagonisten des Putschversuchs haben in der Stadt ihre Ruhestätte gefunden.