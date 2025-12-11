Stauffenbergallee bald wieder frei

Dresden - Die Sanierung der Stauffenbergallee in der Albertstadt ist auf der Zielgeraden.

Ein paar Monate lang müssen sich Autofahrer noch mit der Baustelle arrangieren. © Eric Münch

Seit Mai vergangenen Jahres repariert die Stadt die wichtige Verkehrsachse im Norden, ersetzt das holprige Kopfsteinpflaster mit Asphalt.

Im Februar sollen die letzten Arbeiten (Abschnitt zwischen Reiterberg und Kleingartenverein Friedenswacht) fertig werden.

Dann soll auch der Lkw-Interimsparkplatz für die Zollabfertigung zurückgebaut werden.

Für die Sanierung waren rund 2,9 Millionen Euro veranschlagt.