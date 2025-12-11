 1.516

Stauffenbergallee bald wieder frei

Die Sanierung der Stauffenbergallee in Dresden befindet sich auf der Zielgeraden.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die Sanierung der Stauffenbergallee in der Albertstadt ist auf der Zielgeraden.

Ein paar Monate lang müssen sich Autofahrer noch mit der Baustelle arrangieren.  © Eric Münch

Seit Mai vergangenen Jahres repariert die Stadt die wichtige Verkehrsachse im Norden, ersetzt das holprige Kopfsteinpflaster mit Asphalt.

Im Februar sollen die letzten Arbeiten (Abschnitt zwischen Reiterberg und Kleingartenverein Friedenswacht) fertig werden.

Dann soll auch der Lkw-Interimsparkplatz für die Zollabfertigung zurückgebaut werden.

Für die Sanierung waren rund 2,9 Millionen Euro veranschlagt.

"Durch zusätzliche Leistungen haben sich Kostenanpassungen ergeben", teilte ein Stadtsprecher mit. Ein finaler Preis könne aber noch nicht genannt werden.

