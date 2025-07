Urlauber verliert Handy auf den Kanaren: Ist Bonuskarte aus Dresdner Dönerladen die Rettung?

Alles in Kürze

Im Dresdner Dönerladen "Hamid" wird nach dem Besitzer eines auf Gran Canaria verlorenen Handys gesucht. © TAG24

Wenn sich ein TAG24-Redakteur im Zuge seiner Pause bei seinem Dönermann des Vertrauens eine leckere Mahlzeit genehmigt, dann hört die Arbeit dort keineswegs auf.

Während er im Laden von "Hamid" in der Maxstraße dabei zuschaut, wie auserlesene Zutaten ihren Weg in das Fladenbrot finden, erblickt er plötzlich einen kuriosen Aushang am Getränkekühlschrank.

"Handy gefunden auf Gran Canaria. Mit Bonuskarte von diesem Geschäft", steht darauf geschrieben. Zusätzlich wurde auf dem Blatt Papier eine Handynummer hinterlassen, bei der sich der Besitzer des verlorenen Mobiltelefons melden kann.

Doppelt kurios: Die Finderin des Handys kommt entweder auch aus Dresden oder ist extra deshalb in die sächsische Landeshauptstadt gereist. Anfang der Woche habe eine Frau diesen Zettel dort aufgehängt, wie ein Mitarbeiter des "Hamid Kebap-Hauses" vor Ort erklärte.

Die aufmerksame Finderin habe das Handy von Gran Canaria mitgebracht und wolle es seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben.