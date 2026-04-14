Neue Toiletten für Dresden: Baubürgermeister Kühn weiht Klohäuschen in der Neustadt ein

Dresden - Nimmt der Streit über Dresdens öffentliche Toiletten ein Ende? Nach einem Hickhack über die Standorte beschloss der Stadtrat Anfang 2024 ein Toilettenkonzept . Jetzt geht es an die Umsetzung: Bis 2027 sollen 13 schicke, neue Klohäuschen Gäste und Bürger Dresdens erleichtern.

Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) hat das Klohäuschen an der Ritterstraße gleich ausprobiert. © Thomas Türpe

Die erste WC-Anlage ist seit Montag an der Ritterstraße (Ecke Hauptstraße) in der Neustadt in Betrieb, im Mai folgt laut Plan der nächste Standort am Albertplatz. Zwei Millionen Euro kostet die Errichtung aller geplanten Kabinen.

"Was den Leuten in der Innenstadt vor allem fehlt, sind Bänke, Bäume und Toiletten", weiß Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne). "Gerade für Familien oder Menschen mit Handicaps sind öffentliche Toiletten wichtig."

Die neuen Örtchen sind alle barrierefrei, kostenlos, massiv und mausgrau. Die Stadttochter Kommunale Immobilien Dresden GmbH (KID) übernimmt die Bewirtschaftung, rechnet dafür mit Kosten von 3000 Euro im Monat.

Bitterer Beigeschmack: Tatsächlich streicht Dresden manchen Klostandort.

Von 18 Toiletten, die früher von den Firmen Ströer und Wall betrieben wurden, werden bloß sieben (Pirnaischer Platz, Wallstraße, Prager Straße, Albertplatz, Ritterstraße, Trachenberger Platz, Sachsenplatz) durch Neubauten ersetzt.