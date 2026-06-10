Streit um nächsten Abschnitt: Campuslinie wird zum Politikum

Dresden - Stück für Stück wächst die Campuslinie. Derzeit entsteht der 1,7-Kilometer-Abschnitt zwischen Nossener Brücke und Nürnberger Platz . Doch über den nächsten Abschnitt bis zum Wasaplatz gibt es weiterhin Zoff.

Stadträte streiten über die Verkehrsführung auf diesem Abschnitt der Caspar-David-Friedrich-Straße und rund um den Wasaplatz. © Thomas Türpe

Am Montag wurde noch der Baustart gefeiert, am Mittwoch steht Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) im Bauausschuss wieder unter Beschuss. Dort präsentiert er erneut Pläne für den dritten Bauabschnitt. Knackpunkt: die Verkehrsführung auf der Caspar-David-Friedrich-Straße.

Hier will Kühn beidseitig Radstreifen anbringen, Autos hinter der Straßenbahn herfahren lassen. Auf einem Abschnitt der Lockwitzer Straße soll der Autoverkehr ganz verschwinden, dafür die Einbahnstraßenregelung auf der Lannerstraße wegfallen.

"Wir stimmen dagegen", sagte Fraktions-Chef Holger Zastrow (57) vom Team Zastrow im Vorfeld. "Die Pläne werden den Praxistest nicht überstehen."

CDU und AfD positionieren sich ähnlich, warnen vor Verkehrschaos am Wasaplatz. Stadtrat Marco Dittrich (39, AfD): "Es würden zahlreiche Parkplätze wegfallen, zum Nachteil von Anwohnern und Gewerbetreibenden."