Spatenstich an der Nossener Brücke: Megaprojekt "Campuslinie" hat begonnen

Dresden - Baustart für den ersten großen Abschnitt der Campuslinie! An der Nossener Brücke entstehen derzeit die Fundamente für den Neubau. Spätestens 2031 soll hier die Linie 7 fahren - zunächst zum Nürnberger Platz, später bis zum Unicampus.

Zum offiziellen Auftakt der Bauarbeiten versammelten sich alle Projektbeteiligten hinter einem Riesen-Spaten. © Norbert Neumann

1,7 Kilometer ist der Abschnitt lang, Kostenpunkt: 324 Millionen Euro (Eigenanteil von Stadt und DVB: 75 Millionen Euro). Das Bauvorhaben ist eines der größten überhaupt in Dresden, für Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) eine Investition "in die Zukunft unserer Stadt".

Für die Dresdner bedeutet sie aber auch: noch eine Baustelle ertragen müssen. Im September startet parallel der grundhafte Ausbau der Königsbrücker Straße, Ende kommenden Jahres der Neubau der Carolabrücke.

Auf der Nossener Brücke und Nürnberger Straße soll der Verkehr zwar immer beidseitig fließen können - aber eben auf weniger Fahrspuren. Vereinzelt gibt es weitere Sperrungen, so etwa kommendes Wochenende in den Nachtstunden Richtung Plauen.

"Ein so großes Bauvorhaben kann es nicht ohne Behinderungen geben. Wir wissen natürlich, welche wichtige Achse das ist", sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne).