Streit ums Geld: Nimmt die Stadt der Kirche den Kreuzchor weg?

Dresden - Seit mehr als 800 Jahren hat der weltbekannte Kreuzchor in der Kreuzkirche seine Heimat. An Kirchengesängen der Kruzianer verdient die Stadt Dresden zwar mit. Doch ein neuer Rathaus-Plan besagt: Erhöht die Kirche ihre Zahlungen nicht, soll der Kreuzchor aus der Kreuzkirche verschwinden.

Singen Kruzianer in der Kreuzkirche, sind die Reihen meist vollbesetzt. © dpa/Arno Burgi

Die Stadt Dresden ist Trägerin des Chores und investiert jährlich Millionenbeträge (2024: rund 4,4 Millionen Euro) in die Ausbildung ihrer Chorknaben.

Veranstaltungen des Kreuzchores in der Kreuzkirche aber organisiert die Kirche. Sie nimmt Eintrittsgelder ein, bezahlt für eine verbindlich vereinbarte Anzahl an Konzerten, Gottesdiensten und Vespern zugleich Honorare (zuletzt 96.300 Euro) an die Stadt.

Viel zu wenig, meint die Stadtverwaltung! In einer neuen Vorlage aus dem Geschäftsbereich von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (47, Linke) heißt es: "Vor dem Hintergrund der allgemeinen Finanzlage der Landeshauptstadt Dresden" müssten die Honorare nach oben so angepasst werden, wie es "der quantitativen und qualitativen Präsenz der kommunalen Einrichtung in der Kreuzkirche entspricht".

Gibt es keine Einigung mit der Gemeinde, sei der Vertrag "vollumfänglich zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen".