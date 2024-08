Stromausfall im Dresdner Osten: Hunderte Haushalte im Dunkeln

Dresden - Totalausfall im Dresdner Osten! In der Nacht zu Montag fiel in einem großen Gebiet der Strom aus. Hunderte Haushalte und zahlreiche Straßen lagen im Dunkeln.

Ein Blick in die dunkle Fetscherstraße in Richtung Uniklinikum. © privat

Um halb 11 am späten Sonntagabend passierte es: Zahlreiche Wohnungen und Straßen in den Stadtteilen Johannstadt, Blasewitz, Striesen, Gruna und in der Radeberger Vorstadt waren plötzlich ohne Strom.

Die ersten Meldungen machten in sozialen Netzwerken und Störungskarten die Runde. Auf der Seite "Störauskunft.de" wurden im Laufe des Abends rund 600 Störungen gemeldet.

Anwohner berichteten von großflächigen Ausfällen "in etwa von Waldschlösschenbrücke bis Blaues Wunder bis Großer Garten". Kühlschränke funktionierten nicht mehr, Handys liefen nur noch mit Akku, Internet, TV und Radio waren gekappt. Dazu teilten viele Nutzerinnen und Nutzer Bilder dunkler Straßenzüge.

SachsenEnergie-Sprecherin Nora Weinhold sagte gegenüber TAG24: "Es gab gegen 11 Uhr abends mehrere Ausfälle, die im Laufe der Nacht sukzessiv behoben wurden."