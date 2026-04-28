Rückkehr mit Verspätung: Diese Airline startet wieder ab Dresden

Dresden - Sundair ist zurück am Dresdner Flughafen! Mit leichter Verzögerung nahm die deutsche Linienfluggesellschaft am Wochenende in der sächsischen Landeshauptstadt nach einer kurzen Winterpause den Betrieb wieder auf.

Ab dem Dresdner Flughafen sind nun auch wieder Maschinen von Sundair unterwegs. (Archivbild) © Thomas Türpe

Eigentlich sollten die Maschinen schon ab Anfang April in Richtung Süden starten. Einzelne Flüge rechtfertigten jedoch keine vorzeitige Stationierung, teilte die Airline auf TAG24-Anfrage mit.

Zunächst würden Flüge nach Heraklion (Kreta) und Palma de Mallorca (Spanien) angeboten. "Ab Mai erweitern wir um die griechischen Inseln Rhodos, Kos und Sondercharter", heißt es.

Ab Mitte Juni beziehungsweise Anfang Juli würden dann auch die bulgarischen Städte Burgas und Varna angesteuert. Im Oktober folge Antalya (Türkei).

"In Summe sind es 16 Ziele", so die Sprecherin.