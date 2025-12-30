Superblitzer wechselt an der Feuerwehr die Straßenseite

Dresden - Superblitzer machen keine Weihnachtspause! Beide Radarfallen haben seit Weihnachten einen neuen Platz. Während ein Blitzer-Anhänger sein Revier an der Elbe aufgeschlagen hat, steht der andere Enforcement Trailer unmittelbar an der Feuerwehr.

Unmittelbar an der Feuerwache Striesen wurde der Superblitzer platziert. © TAG24

Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" befand sich zu den Feiertagen auf der Schlüterstraße in Dresden stadteinwärts, wurde an der Feuerwache Striesen platziert. Dort gilt für 150 Meter Tempo 30. Am 30. Dezember wurde die Straßenseite gewechselt. Nun wird in die andere Richtung an Ort und Stelle über die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer gewacht.

Die Kameraden sollen freie Fahrt haben, wenn sie zu einem Einsatz ausrücken müssen. An Ort und Stelle kontrollierte der Superblitzer bereits im Juni 2025 das Tempolimit.