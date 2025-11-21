Superblitzer wechselt die Elbseite: Hier knipst er jetzt Fotos

Dresden - Andere Elbseite, dafür selbes Spiel. Einer der Dresdner Superblitzer steht jetzt in Trachau.

Der Superblitzer steht nun an der Platanenstraße. © TAG24

Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" steht derzeit auf der Platanenstraße.

Er blitzt in Richtung Großenhainer Straße unmittelbar nach der Kreuzung Böttgerstraße die Autofahrer, die sich nicht ans Tempolimit von 30 km/h halten.

Zuletzt knipste der Blitzer mehr als eine Woche auf der Fetscherstraße gegenüber vom Uniklinikum. Auch dort gilt Tempo 30.