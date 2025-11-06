Faszinierend: Supermond über Dresden aufgegangen

Dresden - Er strahlt hell und klar: Ein Supermond ist am Mittwochnachmittag über Sachsens Landeshauptstadt aufgegangen. Bei guten Wetterbedingungen kann das faszinierende Spektakel am Himmel betrachtet werden.

Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur setzte den Supermond mit der Kuppel der Sächsischen Staatskanzlei stimmungsvoll in Szene. © Robert Michael/dpa

Es ist der größte Mond des Jahres, der sich über Dresden zeigt. Grund dafür ist die geringe Entfernung von unter 357.000 Kilometern.

Die kürzeste Distanz und damit der Höhepunkt wird für 23.16 Uhr erwartet. Normalerweise ist der Himmelskörper über 40.000 Kilometer weiter weg.

Der Deutsche Wetterdienst meldet für Sachsen lediglich geringe Bewölkung ohne Niederschläge.

Somit bieten sich tolle Möglichkeiten für Fotos - etwa in der Dresdner Innenstadt, wo der Mond bereits samt Kulisse der Staatskanzlei eingefangen werden konnte.