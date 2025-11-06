Faszinierend: Supermond über Dresden aufgegangen
Dresden - Er strahlt hell und klar: Ein Supermond ist am Mittwochnachmittag über Sachsens Landeshauptstadt aufgegangen. Bei guten Wetterbedingungen kann das faszinierende Spektakel am Himmel betrachtet werden.
Es ist der größte Mond des Jahres, der sich über Dresden zeigt. Grund dafür ist die geringe Entfernung von unter 357.000 Kilometern.
Die kürzeste Distanz und damit der Höhepunkt wird für 23.16 Uhr erwartet. Normalerweise ist der Himmelskörper über 40.000 Kilometer weiter weg.
Der Deutsche Wetterdienst meldet für Sachsen lediglich geringe Bewölkung ohne Niederschläge.
Somit bieten sich tolle Möglichkeiten für Fotos - etwa in der Dresdner Innenstadt, wo der Mond bereits samt Kulisse der Staatskanzlei eingefangen werden konnte.
Der Supermond im November wird oft auch als "Bibermond" bezeichnet. Der Begriff stammt aus den USA, besitzt aber keine astronomische Bedeutung. Eine weitere Chance, den Erdtrabanten besonders nah zu erleben, ergibt sich in diesem Jahr noch am 5. Dezember.
Titelfoto: Robert Michael/dpa