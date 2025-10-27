Gerettet! Kunden übernehmen Unverpackt-Laden

Dresden - Im Sommer deutete alles darauf hin, dass Dresdens letzter Unverpackt-Laden seine Pforten schließen muss . Jetzt haben sich freiwillige Helfer zusammengetan, um das "Lose Dresden" zu retten.

Noch-Inhaberin Berit Heller (56, l.) muss den Laden wegen gesundheitlicher Probleme abgeben, Martin Obermaier (30) und Lyaysan Akhmadieva (34) werden übernehmen. © Christian Juppe

"Es ist ein Wunder geschehen! Sechs Helden kamen um die Ecke, die dazu noch Heldenhaftes leisten", zeigt sich Inhaberin Berit Heller (56) dankbar.

Nachdem klar war, dass die 56-Jährige wegen gesundheitlicher Probleme die "Reißleine ziehen" muss, musste schnellstmöglich eine Lösung her.

Leichter gesagt als getan, denn trotz einiger Interessenten wollte keiner so wirklich den Laden in der Neustadt weiterführen.

So hatte Heller bereits den Mietvertrag gekündigt, zahlreiche Produkte zum Ausverkauf angeboten. Bis ein "Lose-Retter-Treffen" schließlich den gewünschten Erfolg brachte.