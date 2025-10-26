 2.353

Parkeisenbahn-Saison bald zu Ende: Fährt sie im nächsten Jahr wieder?

Die Saison der Dresdner Parkeisenbahn neigt sich dem Ende entgegen - und damit wird auch ein Fazit nötig.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Die Saison der Dresdner Parkeisenbahn neigt sich dem Ende entgegen - und damit auch ein erfolgreiches Jubiläumsjahr.
Am 31. Oktober geht die erfolgreiche Jubiläumssaison der Dresdner Parkeisenbahn zu Ende.
Am 31. Oktober geht die erfolgreiche Jubiläumssaison der Dresdner Parkeisenbahn zu Ende.  © Robert Michael/dpa

Auch wenn die Wetterbedingungen in diesem Jahr alles andere als ideal gewesen wären, seien die Besucherzahlen stabil geblieben, wie eine Sprecherin mitteilte.

So seien seit Saisonstart im April knapp 220.000 Gäste mit der Bahn gefahren, die Besucherzahlen aus dem Vorjahr dürften damit noch übertroffen werden.

Zu den Saison-Höhepunkten gehörten gleich zwei Jubiläen, die mit Touristen sowie Einheimischen gebührend gefeiert wurden.

Mehr als 4400 Gäste zelebrierten am 1. Juni bei einem Kinderfest am Bahnhof Zoo den 75. Geburtstag der Dresdner Parkeisenbahn.

Da die Strecke des Dresden Marathons teilweise durch den Großen Garten verlief, fuhr die Parkeisenbahn am Sonntag nicht.
Da die Strecke des Dresden Marathons teilweise durch den Großen Garten verlief, fuhr die Parkeisenbahn am Sonntag nicht.  © Thomas Türpe

Fast doppelt so viele Schaulustige zog es am 6. und 7. September zum Dampflokfest, bei welchem der 100. Geburtstag der Dampfloks "Lisa" und "Moritz" Anlass der Feierlichkeiten war. Wer in dieser Saison noch eine letzte Runde mit der Parkeisenbahn drehen möchte, hat bis zum 31. Oktober die Chance dazu.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

