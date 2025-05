Teure Technik und Automaten-Konkurrenz: Amts-Regeln gefährden Dresdner Fotogeschäft

"Als Laie verstehe ich's schon lange nicht mehr. Und als Selbstständiger ist es längst nicht mehr schön", sagt "Foto Wolf"-Chef Rico Wolf (48). © Norbert Neumann

"Mein Opa hat den Krieg überstanden, mein Vater die Kommunisten. Ich muss nur diese Regierungen überleben", schüttelt er den Kopf.

In dritter Generation führt er das Fachgeschäft "Foto Wolf" am Weißen Hirsch. Kameras, Ausrüstung, digitale Restauration: In dem 85-jährigen Geschäft gibt es noch alles, was das Fotoherz bedarf. Ab Mai ist Wolfs Laden darüber hinaus "zertifiziert" - zwangsweise.

Denn zum Monatswechsel benötigt der Bürger ein digitales Passbild, um Pass und Co beantragen zu können. Das kann er entweder an einem Amtsautomaten selber knipsen. Oder er geht zum "zertifizierten" Fotografen, der die Bilder ans Amt übermittelt.

Die Neuregelung soll Manipulation verhindern und die Sicherheit erhöhen. Stand jetzt erhöht es vor allem Kopfschmerzen.