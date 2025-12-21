Tierschutzverein veranstaltet rührende Aktion für bedürftige Hundebesitzer

Anja Bahr (38, v.l.n.r.) mit Hund Kuba (3), Andreas Bahr (54) und Stefanie Tabor (40) mit Hund Vilma (12) verteilen kostenloses Hundefutter. © Petra Hornig

Am Sonntag hat der Tierschutzverein PCAS Dresden richtig aufgefahren: 2 bis 2,5 Tonnen Hundefutter standen bereit, als der Verein zur großen Hilfsaktion für bedürftige Hundebesitzer lud.

Von 10 bis 14 Uhr konnten Familien kostenlos Nass-, Trocken- und Spezialfutter abholen - ein Kilo, bei großen Hunden sogar zwei.