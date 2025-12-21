Tierschutzverein veranstaltet rührende Aktion für bedürftige Hundebesitzer
Dresden - Rührende Aktion zum vierten Advent am Wiener Platz!
Am Sonntag hat der Tierschutzverein PCAS Dresden richtig aufgefahren: 2 bis 2,5 Tonnen Hundefutter standen bereit, als der Verein zur großen Hilfsaktion für bedürftige Hundebesitzer lud.
Von 10 bis 14 Uhr konnten Familien kostenlos Nass-, Trocken- und Spezialfutter abholen - ein Kilo, bei großen Hunden sogar zwei.
Doch damit nicht genug: Es gab Decken, Näpfe, Halsbänder und sogar Hundebekleidung - alles gratis. Wer wollte, warf eine Spende in die Box.
Titelfoto: Petra Hornig