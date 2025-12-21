Tierschutzverein veranstaltet rührende Aktion für bedürftige Hundebesitzer

Zum vierten Advent hat der Tierschutzverein PCAS eine gemeinnützige Aktion für bedürftige Hundebesitzer

Von Benjamin Schön

Dresden - Rührende Aktion zum vierten Advent am Wiener Platz!

Anja Bahr (38, v.l.n.r.) mit Hund Kuba (3), Andreas Bahr (54) und Stefanie Tabor (40) mit Hund Vilma (12) verteilen kostenloses Hundefutter.
Anja Bahr (38, v.l.n.r.) mit Hund Kuba (3), Andreas Bahr (54) und Stefanie Tabor (40) mit Hund Vilma (12) verteilen kostenloses Hundefutter.

Am Sonntag hat der Tierschutzverein PCAS Dresden richtig aufgefahren: 2 bis 2,5 Tonnen Hundefutter standen bereit, als der Verein zur großen Hilfsaktion für bedürftige Hundebesitzer lud.

Von 10 bis 14 Uhr konnten Familien kostenlos Nass-, Trocken- und Spezialfutter abholen - ein Kilo, bei großen Hunden sogar zwei.

Verteilt wurden ebenfalls Decken und Hundebekleidung.
Verteilt wurden ebenfalls Decken und Hundebekleidung.
Auch selbstgebackene Hundekekse konnten kostenlos mitgenommen werden.
Auch selbstgebackene Hundekekse konnten kostenlos mitgenommen werden.

Doch damit nicht genug: Es gab Decken, Näpfe, Halsbänder und sogar Hundebekleidung - alles gratis. Wer wollte, warf eine Spende in die Box.

