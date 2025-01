Trauermarsch durch Dresden: Letztes Geleit für ermordeten Polizisten (†32)

Dresden - Am 7. Januar wurde Oberkommissar Maximilian Stoppa (†32) in Lauchhammer getötet: Mit seinen Kollegen der Fahndungsgruppe Dresden wollte er eine Autodiebesbande stoppen, wurde dabei überfahren. Ein Pole (37) sitzt wegen Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft. Hunderte wollen ihm nun nächste Woche die letzte Ehre erweisen.