Kollege von totem Polizisten verletzt: Autodieb rast auf Beamten zu

Dresden - Knast für den rabiaten Autodieb! Das Amtsgericht Dresden verurteilte Dawid S. (41) am Montag zu vier Jahren Haft. Der Totschläger aus Polen hatte im Juli 2024 auf der Flucht rücksichtslos einen Polizisten verletzt .

Dawid S. (41, M.) wurde zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt.

Der Mann, der in Polen schon zehn Jahre saß, weil er einen Menschen tötete, hatte zugegeben, einen in Hessen geklauten Audi übernommen zu haben, um ihn nach Polen zu bringen. Bei Dresden fiel der Wagen einer Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) am Dreieck Dresden-West auf. Er sollte kontrolliert werden.

Doch erst reagierte Dawid, der ohne Führerschein unterwegs war, nicht auf das Signal "Bitte folgen", legte dann aber auf Höhe der Abfahrt Neustadt eine Vollbremsung hin. Als die Beamten zum Audi gingen, trat Dawid wieder aufs Gas.

Ein Polizist rettete sich mit einem Sprung zur Seite, wurde dennoch an der Hand verletzt. Der Audi raste ins Heck eines davor stehenden Polizeiwagens. Der darin sitzende Beamte, Thomas E., wurde schwer verletzt. Neben Knieverletzungen und Prellungen erlitt er einen Schock und Atemnot.

"Das war ein Automatik-Auto, ich habe die Pedale verwechselt", hatte Dawid im Prozess erklärt, hoffte sogar auf Bewährung. Er hätte für die "Überführung" 1000 Euro bekommen, erklärte der Mann mit der Hitler-Tätowierung, der erst im März 2024 in Polen aus der Haft entlassen worden war.

"Ich entschuldige mich für das, was da passiert ist", so Dawid weiter.