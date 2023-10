"Tropfen auf den heißen Stein": Kritik an Dresdens Vonovia-Deal

Dresden - Gut 1200 Wohnungen für 88 Millionen Euro: Der von OB Dirk Hilbert (52, FDP) freudig verkündete Rathaus-Deal mit Immobilien-Riese Vonovia ruft unterschiedliche Reaktion hervor. Lob und Enttäuschung gibt es im Stadtrat, der am 14. Dezember final entscheiden muss.

Mit Blick auf den teils erheblichen Sanierungsbedarf stehe die Stadt aber nicht am Ende der Aufgabe, sondern am Anfang.

Plattenwohnungen in Reick und der Radeberger Vorstadt, dazu Bauland (rund 17 Fußballfelder) für weitere bis zu 1800 Wohnungen: Das Rathaus spricht von einem Meilenstein und sieht seine kommunale Genossenschaft "Wohnen in Dresden" (WiD, bislang 1000 Wohnungen) gestärkt.

Vincent Drews (36, SPD). © Holm Helis

Die SPD hatte sogar den Rückkauf von 6000 Wohnungen (so viele will Vonovia verkaufen) gefordert. Vincent Drews (36) spricht darum von einem "Tropfen auf den heißen Stein". Die von Hilbert bis 2036 anvisierten 10.000 Wohnungen für die WiD ließen sich so nicht erreichen. Die SPD wolle Nachverhandlungen prüfen.

Dresdens SPD-Chef Albrecht Pallas (43) nennt Hilbert einen "Ankündigungsbürgermeister", der eine "reine Luftnummer" präsentiere.

"Die AfD-Fraktion wird dem Kauf nicht zustimmen", sagt Daniela Walter (51).

Es sei nicht Aufgabe der Stadtverwaltung, als Akteur auf dem Wohnungsmarkt aufzutreten, zudem entstehe durch den Kauf keine einzige neue Wohnung.

"Die neu erworbenen Flächen werden dann sicherlich zeitnah als neue Standorte für Asylcontainer eingeplant", glaubt sie.