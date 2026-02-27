Tunnel-Störung legt A17 lahm: Umleitungen in beide Fahrtrichtungen
Dresden - Die Tunnelkette Coschütz, Dölzschen und Altfranken auf der A17 ist seit Freitagnachmittag in beide Richtungen nicht mehr befahrbar.
Grund dafür ist eine Störung der Hauptenergieversorgung für die betroffenen Tunnel, wie die Autobahn GmbH mitteilte.
Als die Stromversorgung wegbrach, sprang glücklicherweise das Back-Up-System ein, um die Beleuchtung aufrechtzuerhalten und den Verkehr sicher abfließen zu lassen. Dann wurde gesperrt.
Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Dresden werden derweil ab der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt zur Anschlussstelle Gorbitz umgeleitet (U16).
Wer in Richtung Prag unterwegs ist, wird ab der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz zur Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt umgeleitet (U15).
Wann die Tunnel wieder freigegeben werden können, ist derweil noch unklar: "Wir informieren, sobald dazu weitere Informationen vorliegen", so die Autobahn GmbH.
Titelfoto: Marko Förster