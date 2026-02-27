Tunnel-Störung legt A17 lahm: Umleitungen in beide Fahrtrichtungen

Dresden - Die Tunnelkette Coschütz, Dölzschen und Altfranken auf der A17 ist seit Freitagnachmittag in beide Richtungen nicht mehr befahrbar.

Die Stromversorgung der Tunnelkette ist seit Freitag von einer massiven Störung betroffen. © Marko Förster

Grund dafür ist eine Störung der Hauptenergieversorgung für die betroffenen Tunnel, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Als die Stromversorgung wegbrach, sprang glücklicherweise das Back-Up-System ein, um die Beleuchtung aufrechtzuerhalten und den Verkehr sicher abfließen zu lassen. Dann wurde gesperrt.

Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Dresden werden derweil ab der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt zur Anschlussstelle Gorbitz umgeleitet (U16).

Wer in Richtung Prag unterwegs ist, wird ab der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz zur Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt umgeleitet (U15).