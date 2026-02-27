Im perfekten Moment geknipst: Dresdner Fotograf erhält Preis für "Finals"-Schnappschuss

Dresden - Große Ehre für den perfekten Schnappschuss: Der Dresdner dpa-Fotograf Robert Michael (47) hat den renommierten Sven-Simon-Preis für Sportfotografie gewonnen.

Ein Moment für die Ewigkeit: Fotograf Robert Michael fing den Triathleten Robert Gould beim Gang über die Elbe ein. © Robert Michael/dpa

Der 47-Jährige wurde für sein Bild "Der Wasserläufer" mit dem höchstdotierten deutschen Sportfotopreis ausgezeichnet, teilte die "Welt am Sonntag" mit. Das Blatt vergibt jährlich die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung.

Das prämierte Foto ist bei den "Finals" im Juli 2025 in Dresden entstanden. Es zeigt den Triathleten Robert Gould (Erlangen) beim Start der Schwimmdisziplin auf der Elbe. Auf dem Bild, das im Hintergrund die historische Dresdner Stadtkulisse zeigt, sieht es so aus, als laufe Gould über den Fluss.

"Der Wasserläufer fängt einen perfekten Moment ein und zeigt, welche Magie in guter Sportfotografie steckt. Es war auch für mich das beeindruckendste Bild aus einer Gruppe starker Finalfotos", sagte der Jury-Vorsitzende Axel Sven Springer laut einer Mitteilung.

"Den Sven Simon Preis zu gewinnen, war immer ein großer Traum. Bislang habe ich mir daran die Zähne ausgebissen. Teilgenommen habe ich immer. Dass es jetzt zum Sieg gereicht hat, ist einfach unbeschreiblich", sagte Preisträger Robert Michael.