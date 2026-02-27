Eröffnung mit Lachstatar, Promis, Perlenschmuck: "Papenbreer" bringt Luxusmode in die City
Dresden - Mit rund 300 Gästen, DJ und feinen Häppchen feierten Katrin und Sebastian Papenbreer (61) Donnerstagnacht die Eröffnung ihres Luxus-Modehauses "Papenbreer" (30 Mitarbeiter) auf der Wilsdruffer Straße. Auf rund 1800 Quadratmetern präsentieren sie rund 100 Luxus- und Premiummarken auf zwei Etagen - von Balenciaga bis Yves Saint Laurent.
"Wir glauben an den Standort, liebäugeln seit 20 Jahren mit genau diesem Haus", verrät Papenbreer, der in zweiter Generation zwei weitere Luxus-Modehäuser in Erfurt und Magdeburg führt.
Das Dresdner Haus, in das sechs Millionen Euro investiert wurden, ist ein moderner Mix aus Rohbau, unverkleideten Decken, edlem Velours, beleuchteten Einbauvitrinen, viel Platz und lichtdurchfluteten Gängen.
Zwischen Max Mara, Missoni und Givenchy behauptet sich auch ein sächsisches Label: Perlenschmuck (ab 195 Euro) von Célia von Barchewitz. Sie überzeugte "nicht nur" mit ihren opulenten Perlen, sondern auch mit Service.
"Ich kann sofort nachliefern, Änderungen oder Reparaturen vornehmen", verweist Célia von Barchewitz (59) auf ihre kurze Anfahrt aus Leipzig.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Zur Eröffnung gab es exklusive Designs und prominente Gäste
Extra für die Eröffnung ließ Papenbreer von den Kunststudentinnen Ella Maria Groß (26) und Svenja Landsiedel (27) ein Tuch und eine Stofftasche entwerfen.
Die duften alle Gäste mit nach Hause nehmen, darunter Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, im krokuslila Hosenanzug), Schauspielerin Henriette Hölzel (32), "Tatort Dresden"-Kommissarin Cornelia Gröschel (38), die Hoteldirektoren Stephan Becker (48, Gewandhaus) und Sebastian Klink (44, Bilderberg Bellevue), die Gastronomen Olaf Kranz (46) und Roland Hess (49). Letztere mal ganz privat, denn für die Kulinarik (u.a. Ochsenbäckchen, Lachstatar) sorgten das "Genuss-Atelier" und Mario Pattis (56, "Feine Kost").
"Wir sind zehn Mann in der Küche, knapp 20 im Service", gewährte Pattis einen Blick hinter die Kulissen.
Titelfoto: Steffen Füssel