Eröffnung mit Lachstatar, Promis, Perlenschmuck: "Papenbreer" bringt Luxusmode in die City

Dresden - Mit rund 300 Gästen, DJ und feinen Häppchen feierten Katrin und Sebastian Papenbreer (61) Donnerstagnacht die Eröffnung ihres Luxus-Modehauses "Papenbreer" (30 Mitarbeiter) auf der Wilsdruffer Straße. Auf rund 1800 Quadratmetern präsentieren sie rund 100 Luxus- und Premiummarken auf zwei Etagen - von Balenciaga bis Yves Saint Laurent.

Katrin und Sebastian Papenbreer feiern die Eröffnung ihres Modehauses in Dresden. © Steffen Füssel

"Wir glauben an den Standort, liebäugeln seit 20 Jahren mit genau diesem Haus", verrät Papenbreer, der in zweiter Generation zwei weitere Luxus-Modehäuser in Erfurt und Magdeburg führt.

Das Dresdner Haus, in das sechs Millionen Euro investiert wurden, ist ein moderner Mix aus Rohbau, unverkleideten Decken, edlem Velours, beleuchteten Einbauvitrinen, viel Platz und lichtdurchfluteten Gängen.

Zwischen Max Mara, Missoni und Givenchy behauptet sich auch ein sächsisches Label: Perlenschmuck (ab 195 Euro) von Célia von Barchewitz. Sie überzeugte "nicht nur" mit ihren opulenten Perlen, sondern auch mit Service.

"Ich kann sofort nachliefern, Änderungen oder Reparaturen vornehmen", verweist Célia von Barchewitz (59) auf ihre kurze Anfahrt aus Leipzig.