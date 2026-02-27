 2.281

Eröffnung mit Lachstatar, Promis, Perlenschmuck: "Papenbreer" bringt Luxusmode in die City

300 Gäste, DJ & feine Häppchen: Papenbreer feiert große Eröffnung in Dresden - Luxusmode auf 1800 m² mit etlichen Top-Marken.

Von Katrin Koch

Dresden - Mit rund 300 Gästen, DJ und feinen Häppchen feierten Katrin und Sebastian Papenbreer (61) Donnerstagnacht die Eröffnung ihres Luxus-Modehauses "Papenbreer" (30 Mitarbeiter) auf der Wilsdruffer Straße. Auf rund 1800 Quadratmetern präsentieren sie rund 100 Luxus- und Premiummarken auf zwei Etagen - von Balenciaga bis Yves Saint Laurent.

Katrin und Sebastian Papenbreer feiern die Eröffnung ihres Modehauses in Dresden.
Katrin und Sebastian Papenbreer feiern die Eröffnung ihres Modehauses in Dresden.  © Steffen Füssel

"Wir glauben an den Standort, liebäugeln seit 20 Jahren mit genau diesem Haus", verrät Papenbreer, der in zweiter Generation zwei weitere Luxus-Modehäuser in Erfurt und Magdeburg führt.

Das Dresdner Haus, in das sechs Millionen Euro investiert wurden, ist ein moderner Mix aus Rohbau, unverkleideten Decken, edlem Velours, beleuchteten Einbauvitrinen, viel Platz und lichtdurchfluteten Gängen.

Zwischen Max Mara, Missoni und Givenchy behauptet sich auch ein sächsisches Label: Perlenschmuck (ab 195 Euro) von Célia von Barchewitz. Sie überzeugte "nicht nur" mit ihren opulenten Perlen, sondern auch mit Service.

Dresden: Im perfekten Moment geknipst: Dresdner Fotograf erhält Preis für "Finals"-Schnappschuss
Dresden Lokal Im perfekten Moment geknipst: Dresdner Fotograf erhält Preis für "Finals"-Schnappschuss

"Ich kann sofort nachliefern, Änderungen oder Reparaturen vornehmen", verweist Célia von Barchewitz (59) auf ihre kurze Anfahrt aus Leipzig.

Die Kunststudentinnen Ella Maria Groß (26, l.) und Svenja Landsiedel (27) haben Tasche und Tuch für "Papenbreer" entworfen.
Die Kunststudentinnen Ella Maria Groß (26, l.) und Svenja Landsiedel (27) haben Tasche und Tuch für "Papenbreer" entworfen.  © Steffen Füssel
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Unter den Eröffnungsgästen: die Schauspielerinnen Henriette Hölzel (32, l.) und Cornelia Gröschel (38).
Unter den Eröffnungsgästen: die Schauspielerinnen Henriette Hölzel (32, l.) und Cornelia Gröschel (38).  © Steffen Füssel

Zur Eröffnung gab es exklusive Designs und prominente Gäste

"Papenbreer" am Kulti - Luxus- und Premiummode auf zwei Etagen.
"Papenbreer" am Kulti - Luxus- und Premiummode auf zwei Etagen.  © Steffen Füssel

Extra für die Eröffnung ließ Papenbreer von den Kunststudentinnen Ella Maria Groß (26) und Svenja Landsiedel (27) ein Tuch und eine Stofftasche entwerfen.

Die duften alle Gäste mit nach Hause nehmen, darunter Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, im krokuslila Hosenanzug), Schauspielerin Henriette Hölzel (32), "Tatort Dresden"-Kommissarin Cornelia Gröschel (38), die Hoteldirektoren Stephan Becker (48, Gewandhaus) und Sebastian Klink (44, Bilderberg Bellevue), die Gastronomen Olaf Kranz (46) und Roland Hess (49). Letztere mal ganz privat, denn für die Kulinarik (u.a. Ochsenbäckchen, Lachstatar) sorgten das "Genuss-Atelier" und Mario Pattis (56, "Feine Kost").

"Wir sind zehn Mann in der Küche, knapp 20 im Service", gewährte Pattis einen Blick hinter die Kulissen.

Titelfoto: Steffen Füssel

Mehr zum Thema Dresden Lokal: