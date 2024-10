Uber bald in Dresden? Zuspruch für neue Taxi-Dienste

"Ich bin viel in der Welt unterwegs und in jeder Großstadt findet man schon solche Angebote. Uber zum Beispiel nutze ich selbst gern und sehe, dass das auch in deutschen Städten funktionieren kann", sagt der FDP/FB-Fraktionsvorsitzende Robert Malorny (45).

Während die etablierte Dresdner Taxigenossenschaft mögliche konkurrierende Dienste wie die von "Uber" naturgemäß skeptisch beurteilt, findet die FDP Gefallen an zusätzlichen Vermittlungsangeboten von Taxis und Co.

"Uber" bietet über seine App Fahrten in 16 deutschen Städten an. Auch Dresden sei interessant, so ein "Uber"-Sprecher. "Aufgrund der regulatorischen Voraussetzungen müssten die Taxi- und Mietwagenunternehmen, mit denen wir kooperieren, in und um Dresden ihren Betriebssitz haben, damit wir dort einen zuverlässigen Vermittlungsservice anbieten können."

Aktuell habe man noch nicht ausreichend Partner gefunden.