Über 400 Bäume in Dresden gefällt: Das ist der Grund

Dresden - Kahlschlag in Dresden-Laubegast ! Hinter einem Baumarkt an der Leubener Straße sind ohne Ankündigung Hunderte Bäume, etliche Dornenhecken und Wildwuchs abgeholzt worden.

Über der jetzt kahlen Fläche in Laubegast verläuft eine Hochspannungsleitung. © Tina Hofmann

Anwohner hatten sich über das plötzlich lichte Waldstück gewundert. TAG24 weiß: Hinter der Abholzungsaktion steckt SachsenEnergie, denn hier verläuft eine Hochspannungsleitung.

Sprecherin Johanna Lemke (44) erklärt: "Da Bäume und Sträucher im betroffenen Abschnitt zu nah an die Leitung herangewachsen waren und im Frühjahr weiter austreiben werden, mussten sie zurückgeschnitten beziehungsweise gefällt werden."

Zwischen spannungsführenden Teilen der Freileitung und dem Bewuchs müssen nämlich Mindestabstände eingehalten werden.

Insgesamt wurden 458 Bäume gefällt und rund 1600 Quadratmeter Wildwuchs und Dornhecken entfernt.