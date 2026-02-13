Gedenken und Demos zum 13. Februar: Womit Dresden zu rechnen hat

Dresden - Zwei Tage Polizeieinsatz : Mit dem Jahrestag der Bombardierung Dresdens beginnt ein Mammut-Einsatz, der erst am Samstagabend ein Ende finden wird. Denn auch schon am Freitag wird es mehrere Kundgebungen und Demonstrationen geben.

Am Freitag gedenkt Dresden wieder seiner Zerstörung vor 81 Jahren. © picture alliance/dpa

Ab 10 Uhr keine Eier mehr: Wegen der vielen Demos gilt ab dem Vormittag in der Innenstadt und Teilen der Neustadt eine Allgemeinverfügung.

Diese verbietet neben Waffen und gefährlichen Gegenständen auch, Eier mit sich zu führen. Ebenso ist dort einheitliche schwarze Kleidung untersagt.

Der Grund ist eine konfrontative Lage, die spätestens am Freitag um 12 Uhr auf dem Neumarkt beginnt: Hier hält der ehemalige "Querdenken"-Kopf Marcus Fuchs (41) eine Kundgebung ab, dagegen wird es eine Gegenkundgebung von "Hope.Fight racism" geben.

Ab 17.30 Uhr wiederum werden zwei Demonstrationen von "Dresden wi(e)dersetzen" vom Alaunplatz und dem Fritz-Foerster-Platz in die Innenstadt ziehen.

Geplant ist eine Vereinigung und Zwischenkundgebung beider Demonstrationen auf dem Dr.-Külz-Ring gegen 18.45 Uhr direkt an der Mahnwache des Neonazis Max Schreiber (38).

Die Demos laufen danach weiter zu einer Kundgebung des Netzwerks "Herz statt Hetze" auf dem Altmarkt.