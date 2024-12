UFA Kristallpalast macht dicht: Dresden verliert weiteres Kino!

Die letzte Filmvorführung im UFA Kristallpalast findet am 29. Dezember statt. (Archivbild) © Norbert Neumann

Kinobesucher wurden von einer mysteriösen Botschaft auf der Website des Kinos sowie mittels zweier winzigen Zettel an den beiden Eingängen zum Filmhaus an der St. Petersburger Straße überrascht.

"Wir verabschieden uns als Betreiber des UFA-Kristallpalasts zum Jahresende", ist darauf zu lesen. Auf der Internetseite wurde die Mitteilung als "Schließung" gekennzeichnet.

Am 29. Dezember soll der letzte Film über die Leinwand flimmern. Wie es im neuen Jahr weitergeht, ist bisher nicht bekannt. Dazu dürfe man keine Auskunft geben, so der UFA-Mitarbeiter zu TAG24 vor Ort.

Offenbar wurde der Mietvertrag für das 1998 erbaute Objekt nicht verlängert. Seit 2004 wurde in dem auffälligen Bauwerk von der "1. FSF Dresden GmbH & Co. KG" das Kino betrieben. Die Betreiber waren für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen. Ein Mitarbeiter des Kinos sagte, dass es zuvor "keine feste Information" an die Angestellten gegeben habe.

TAG24 hat auch beim Vermieter, der Gebau GmbH, angefragt, warum der Mietvertrag nicht verlängert worden ist. Auch hier steht eine Rückmeldung noch aus.