Wirklich so lecker? YouTuber testet berühmte sächsische Gerichte
Dresden - Ein US-amerikanischer YouTuber testet sich gerne durch die Speisen verschiedener Städte. Nun stand auch Dresden auf der Liste - was hält er von den lokalen Köstlichkeiten?
Emeka Iwueze probierte zuerst die sächsische Spezialität Quarkkäulchen. "Wow", platzte es direkt aus ihm heraus. "Das ist wirklich gut", setzte er sein Essen begeistert fort.
Als Nächstes machte er sich auf in ein uriges Lokal, um die berühmte Soljanka zu probieren. Diese ist zwar ursprünglich nicht von hier, war aber in der DDR ein beliebtes Gericht.
Die Suppe beschrieb er als säuerlich, aber trotzdem "wirklich lecker", ebenso wie das Festbier.
Was natürlich nicht fehlen darf, ist die bekannte Dresdner Eierschecke. "Das mag ich sehr", betonte Emeka nach den ersten paar Bissen. Der Kuchen habe für ihn einen ganz speziellen Geschmack.
Anschließend ging es zum nächsten traditionellen Gericht: Grützwurst oder auch "Tote Oma", wie die Speise vor allem im Osten Deutschlands genannt wird. "Wow. Sehr lecker", so der Amerikaner begeistert. Vor allem aber schwärmte er von dem Sauerkraut.
Man sieht also, nicht nur mit der schönen Altstadt kann Dresden bei den Touristen punkten, sondern auch mit leckeren Speisen aus der sächsischen Region.
Titelfoto: Bildmontage: PR; Petra Hornig; Ronny Rozum