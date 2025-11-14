Strom-Baustelle im Norden von Dresden: Wichtige Straße ab Montag teilweise dicht

Dresden - SachsenNetze verstärkt das Hochspannungsnetz in Dresden. Steigender Stromverbrauch und eine sichere Versorgung sollen dadurch langfristig gewährleistet werden. Dazu muss allerdings auch gebaut werden. Startschuss war im März dieses Jahres.

Teil der Bauarbeiten ist auch eine Neuverlegung einer unterirdischen Starkstromleitung in eine neu zu bauende Hochspannungskabeltrasse zwischen Mickten und Rähnitz. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Ab Montag (17. November) beginnt nun ein neuer Bauabschnitt auf der Großenhainer Straße zwischen der Kreuzung Schützenhofstraße und der Weinbergstraße, Höhe Hausnummer 237.

"In diesem Bereich kann die Großenhainer Straße während der Bauzeit bis Mai 2026 nur stadtauswärts befahren werden", teilte SachsenEnergie am Freitag mit.

Wer also mit seinem Auto stadteinwärts fahren will, muss eine Umleitung in Kauf nehmen. SachsenEnergie empfiehlt, die Baustelle über die Autobahn A4 zu umfahren.

Grundstücke in besagtem Bereich sollen erreichbar bleiben. Anwohner seien vorab von der ausführenden Baufirma Eiffage informiert worden. Ebenso muss Müll nicht vor der Haustür verrotten: Die städtische Müllentsorgung bleibe gewährleistet. Ebenso haben Sanitäter im Notfall freie Fahrt.