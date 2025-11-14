Vor 110 Jahren erbaut: Villa am Parkhotel wird zum Dialysezentrum
Dresden - Hinter dem Parkhotel tut sich was: Auf der im Umbau befindlichen "Villa Romy" wurde am Donnerstag mit allen Gewerken Richtfest gefeiert. Die vor rund 110 Jahren als Teil des Gesamtkomplexes Parkhotel erbaute Villa soll im Sommer fertig sein. Dann werden in der Villa auf dem Weißen Hirsch sowohl Dialysepatienten behandelt als auch Hotelgäste verwöhnt.
Zu DDR-Zeiten wurde die Villa mit 1600 Quadratmeter Nutzfläche vom Elektronikkombinat genutzt. Danach wurde im Dachgeschoss eine Wohnung vermietet.
Der Mieterin mit Vornamen Romy verdankt die Villa ihren Namen. Künftig wird das Haus im Keller ein Lager der Firma Spotlight Music beherbergen.
Ins Erdgeschoss sowie ins erste Obergeschoss zieht ein Dialysezentrum ein. "Im zweiten Obergeschoss entsteht eine Hoteletage", so Parkhotel-Inhaber und Bauherr Jens Hewald (53).
Der Wirtschaftsinformatiker kaufte 2016 den gesamten Komplex, machte das Parkhotel schick, belebte Räume und Veranstaltungsformate, baute eine Tiefgarage (120 Plätze) unter das Ensemble - und knöpft sich nun als Letztes die Villa vor.
Im Inneren des Gebäudes wird alles neu sein
"Von der Bautzner Landstraße aus ist nicht zu erahnen, welche Großbaustelle sich hinter dem Parkhotel auftut. Im Inneren des Gebäudes muss nahezu alles ausgetauscht und zugleich unter Auflagen des Denkmalschutzes neu errichtet werden."
Mit dem Ergebnis: In das seit Jahren stillgelegte Gebäude zieht wieder Leben ein - und das Parkhotel-Areal ist komplett.
Titelfoto: Eric Münch