Verdächtiger Osterhase bereitet Dresdner Eltern Sorgen: So reagiert die Polizei

"Wir gehen davon aus, dass er nur Gutes tun will", erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittwochnachmittag.

Während die Nutzerin "Tante Ria" in ihrem Facebook-Beitrag Alarm schlägt ("Achtet auf eure Kinder!"), reagiert die Polizei bisher gelassen.

Auf Facebook berichteten mehrere besorgte Eltern, dass sie einen verkleideten Mann auf einem Fahrrad in der Nähe von Schulen und Kindergärten gesichtet hätten. Der kostümierte Osterhase soll dabei Kinder angesprochen und Süßigkeiten verteilt haben.

Der im Netz beschriebene Vorfall spielte sich bereits am vergangenen Freitag vor einer Kita an der Lommatzscher Straße ab. Weitere Nutzer wollen den verdächtigen Osterhasen zudem an weiteren Schuleinrichtungen gesichtet haben.