Pollerreihe als Lösung? Demo für mehr Ruhe am Stresemannplatz

Dresden - Soll die Achse am Stresemannplatz für Autos gesperrt werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen? Einige Anwohner fordern genau das , am Mittwoch trommelten sie auf einer Kundgebung für die Idee. Viele Neugierige kamen.

Die Versammlung am Stresemannplatz war gut besucht. © Stefan Häßler

Vertreter der Interessengruppe "Unser Stresemannplatz" hielten Reden, Zuhörer klatschten zwischendurch.

Auch der Dresdner ADFC-Vorstand fand den Weg zur Kundgebung: "Wir unterstützen das Anliegen ganz ausdrücklich", sagte Alex Bereza (33) und verwies auf Gefahren für Radler auf dem Straßenabschnitt.

Und wie stellt sich die Initiative eine Sperrung genau vor? Hier wurde Sprecher Peter Skyba (64) konkret.