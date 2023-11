Vier Jahre in Planung: Kommt jetzt eine offizielle Badestelle am Kiessee Leuben?

Dresden - Mehr als vier Jahre hat das Rathaus schon die Aufgabe, am Kiessee Leuben eine sichere Badestelle zu errichten. Ein Fachgutachten soll jetzt endgültig klären, was an dem beliebten Gewässer möglich ist - und wie viel es kosten soll!

Bislang warnten Schilder vor dem Baden im Leubener Kiessee. (Archivbild) © Thomas Türpe

Sobald die Temperaturen steigen, tummeln sich tagtäglich zahlreiche Badelustige am Kiessee in Leuben. Wasserski, Sonnen am Strand oder einfach nur Bahnen schwimmen - all das macht dort großen Spaß.

Offiziell ist genau das allerdings verboten und obwohl Schilder vor der Gefahr warnen, kommt es jedes Jahr wieder zu Badeunfällen.

Allein zwischen Juni und November 2022 mussten Feuerwehr und Rettungsdienst neunmal zum Kiessee ausrücken, wie eine Anfrage von AfD-Stadtrat Heiko Müller ergab. Bei den Notfällen ertrank ein 41-Jähriger, zahlreiche weitere wurden verletzt.

Um die Unfälle zu minimieren, hat die Stadt bereits seit 2019 die Aufgabe, ein Konzept für eine sichere Badestelle vorzulegen und dieses auch umzusetzen.

Doch diese Aufgabe gestaltet sich augenscheinlich schwieriger als erwartet, denn während den vergangenen vier Jahren wurde zwar an dem Gutachten gearbeitet, dies aber nie abgeschlossen. Bis jetzt.