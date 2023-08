Völlig legal! Cannabis-Vereine schießen in Sachsen wie Pilze aus dem Boden

Die Legalisierung sei dennoch ein Schritt in die richtige Richtung, findet Manthey. "Gut finde ich, dass sich die Bundesregierung Gedanken darüber macht, wie mit Cannabiskonsum in der Gesellschaft umzugehen ist."

"Allein in Dresden gibt es schon einige Vereine", erzählt Martin Reuter (28). Er betreibt völlig legal einen Laden für Cannabis-Produkte, deren THC-Gehalt weniger als 0,2 Prozent beträgt, in der Dresdner Neustadt. Auch er hat zusammen mit Freunden einen Club gegründet.

Die Blüten verkauft Reuter jetzt schon in seinem Laden in der Dresdner Neustadt. Sie enthalten weniger als 0,2 Prozent des berauschenden THC. Das ist legal. © DPA/Robert Michael

Auch Reuter begrüßt die Pläne. Ihm sei vor allem wichtig, "dass man über die Thematik aufklärt und das auch mit einem gewissen moralischen Kompass macht".

Für ihn sei zunächst wichtig, mit anderen Clubs im Dresdner Umland zu netzwerken. Im September sei deshalb eine Veranstaltung geplant. Bis dahin werde hoffentlich auch klar sein, wie genau die Freigabe ablaufen werde. Vielleicht befasst man sich in Berlin bereits in dieser Woche damit.

Industrielle Produzenten kritisieren, dass sie in den Plänen der Regierung nicht vorgesehen sind. "Eigenanbau ist in Ordnung. Aber wenn man Produktqualität, Gesundheitsschutz oder eine sichere Versorgung gewährleisten will, dann muss man auch den Anbau ein Stück weit professionalisieren", sagt Constantin von der Groeben (37), Co-Gründer von Demecan in Ebersbach bei Dresden.