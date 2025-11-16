Volkstrauertag: Gedenken an Kriegsopfer in Dresden

Dresden - Am Sonntag wurde bundesweit der Opfer vergangener und aktueller Kriege gedacht. Auch auf dem Dresdner Nordfriedhof wurde ein Kranz niedergelegt.

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU, hinter den Kranzträgern) bei der feierlichen Kranzniederlegung auf dem Dresdner Nordfriedhof. © Holm Helis

Seit 1952 wird der Volkstrauertag jedes Jahr zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen, die Flaggen an öffentlichen Gebäuden wehen auf Halbmast.

In Vertretung des Oberbürgermeisters war Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) bei der feierlichen Kranzniederlegung auf dem Nordfriedhof anwesend.





