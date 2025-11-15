3.980
Superblitzer wartet jetzt an der Heide auf zu schnelle Autofahrer
Dresden - Hier kommt's auf die Uhrzeit an! Ein Superblitzer macht gerade auf der Ullersdorfer Landstraße teure Fotos.
Der Enforcement Trailer blitzt Autofahrer in Richtung Ullersdorf kurz nach dem Abzweig Am Marienbad.
Dort gilt von 7 bis 19 Uhr Tempo 30! Außerhalb der Uhrzeiten darf mit 50 km/h gefahren werden.
Die Straße ist direkt an der Heide, also einem Landschaftsschutzgebiet.
Zuletzt stand der Superblitzer mit dem Kennzeichen HWI VE 159 an der Dorotheenstraße (30er-Zone) in Strehlen.
Ein weiteres mobiles Blitzgerät befindet sich immer noch an der Fetscherstraße, knipst dort Autofahrer, die ebenfalls schneller als 30 km/h auf dem Tacho haben.
Titelfoto: TAG24