Superblitzer wartet jetzt an der Heide auf zu schnelle Autofahrer

Ein Superblitzer steht gerade auf der Ullersdorfer Landstraße. Dort gilt zwischen 7 und 19 Uhr Tempo 30.

Von Martin Gaitzsch, Linda Drewanz

Dresden - Hier kommt's auf die Uhrzeit an! Ein Superblitzer macht gerade auf der Ullersdorfer Landstraße teure Fotos.

Der Superblitzer steht nun auf der Ullersdorfer Landstraße in Richtung Ullersdorf.  © TAG24

Der Enforcement Trailer blitzt Autofahrer in Richtung Ullersdorf kurz nach dem Abzweig Am Marienbad.

Dort gilt von 7 bis 19 Uhr Tempo 30! Außerhalb der Uhrzeiten darf mit 50 km/h gefahren werden.

Die Straße ist direkt an der Heide, also einem Landschaftsschutzgebiet.

Zuletzt stand der Superblitzer mit dem Kennzeichen HWI VE 159 an der Dorotheenstraße (30er-Zone) in Strehlen.

Von 7 bis 19 Uhr gilt Tempo 30!  © TAG24

Ein weiteres mobiles Blitzgerät befindet sich immer noch an der Fetscherstraße, knipst dort Autofahrer, die ebenfalls schneller als 30 km/h auf dem Tacho haben.

Titelfoto: TAG24

