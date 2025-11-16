Dresdner Hotel edel umfunktioniert: Neue Betreiber retten sogar Schwimmkurse

Nach der Insolvenz der Betreiber des "Hotel Andreas" in Dresden-Blasewitz ist nun wieder Leben in das seit Juli geschlossene Gebäude eingekehrt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Die Tage des Stillstands im ehemaligen "Hotel Andreas" an der Prellerstraße sind gezählt. Mit der "Elbresidenz am Blauen Wunder" ist in die Räumlichkeiten ein neues Pflegeheim eingezogen, das in Dresden neue Maßstäbe für Tagespflege und Betreutes Wohnen setzen möchte.

Im ehemaligen "Hotel Andreas" eröffnet ein neues Pflegeheim. © TAG24 Zum Tag der offenen Tür tummelten sich am Samstagnachmittag dutzende Neugierige in den Korridoren des einstigen Hotels im Stadtteil Blasewitz, das im Juli aufgrund der Insolvenz der Betreiber schließen musste. Während Besucher die schick hergerichteten Musterzimmer oder den Wellness-Bereich bei Live-Musik des "Wildecker Herzbuben" Wolfgang Schwalm (71) begutachteten, konnte schnell mal vergessen werden, dass der neue Betreiber Michael Hose (46) und sein Team der "Familie Hose GmbH" hier eigentlich ein Pflegezentrum eröffnen. Der gelernte Krankenpfleger, der im Altenburger Land bereits drei Pflegeeinrichtungen betreibt, erklärte gegenüber TAG24 selbstbewusst: "Hiergegen können manche Vier-Sterne-Hotels einpacken". Seit dem 1. November renovierten Hose und seine Mitarbeiter die Innenräume und setzen die Technik instand. Am 1. Dezember soll es dann zunächst mit der Tagespflege losgehen. Kurz darauf sollen auch das Betreute Wohnen und sogar die Schwimmkurse des Unternehmens "Otti Otter" folgen, die bereits zu Hotel-Zeiten dort stattfanden und nach der Schließung vor ungewisser Zukunft standen. Aufgrund der damaligen Berichterstattung von TAG24 kontaktierten die neuen Betreiber das Unternehmen und holten "Otti Otter" und seine Kurse zurück an Bord, wie Hoses Assistentin Angelika Köhler (50) verriet. Im Januar gehen die Kurse nun wieder los.

Michael Hose (46) hat das ehemalige Hotel gemeinsam mit seiner "Familie Hose GmbH" seit dem 1. November aufgepäppelt und am Samstag zum Tag der offenen Tür eingeladen. © TAG24

Assistentin Angelika Köhler (50) führte TAG24 durch die hergerichteten Räumlichkeiten und Musterzimmer der "Elbresidenz am Blauen Wunder". © TAG24

Leben wie im Hotel: Das erwartet Pflegebedürftige in der Elbresidenz am Blauen Wunder

Im Wellness-Bereich sollen ab Januar auch wieder die Schwimmkurse von "Otti Otter" stattfinden. © TAG24 Für 1600 Euro im Monat sollen es sich Pflegebedürftige in der "Elbresidenz am Blauen Wunder" künftig richtig gut gehen lassen können. Ganz im Stile eines Hotels bekommen sie für diesen Preis ein "All-inclusive"-Paket für das Betreute Wohnen. Neben einem der 36 Zweibett- oder Einbettzimmer mit eigenem Bad beinhaltet das Paket unter anderem einen Pflegedienst, der 24 Stunden am Tag im Haus anwesend sein wird sowie einen Reinigungsservice, ein Schwimmbad mit Sauna und drei Mahlzeiten am Tag plus Kaffee und Kuchen. Zusätzlich besteht die Option, den hauseigenen Friseur oder Arzt zu nutzen. Hose betonte: "Um Einkaufen und Essen brauchen sich die Leute nie wieder Gedanken zu machen." Das Ambiente vor Ort sagte auch dem "Wildecker Herzbuben" zu, der vor seinem Live-Auftritt am Tag der offenen Tür bereits eine Nacht dort schlafen konnte. Gegenüber TAG24 scherzte Schwalm, dass seine Frau bereits ein Zimmer gebucht habe.

So sieht ein Zweibettzimmer in dem neuen Pflegeheim aus ... © TAG24

... und so der Blick vom Bett ins Rauminnere. © TAG24

