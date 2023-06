Vollsperrung des Tunnels unterm Wiener Platz: Wartungsarbeiten in der Nacht

Dresden - Der 480 Meter lange Tunnel unter dem Wiener Platz in Dresden kommt auf den Prüfstand. Ab Montag guckt sich das Straßen- und Tiefbauamt die Unterführung ganz genau an, führt Wartungsarbeiten an dem mittlerweile 23 Jahre alten Bauwerk durch.

Die Arbeiten dienen als Vorbereitung für die große Sanierung ab 2025. © Petra Hornig

Das bedeutet eine Vollsperrung - allerdings nur nachts.

In den beiden kommenden Nächten (22 Uhr bis 5 Uhr) gilt das für die Südröhre in Fahrtrichtung Zoo. Danach ist in den Nächten vom 7. bis zum 9. Juni die Nordröhre in Fahrtrichtung World Trade Center dran.

Umleitungen sind für die Nordröhre mit der Beschilderung "U1", für die Sperrung der Südröhre mit "U2" ausgeschildert.

Wichtig für alle Anlieger: Die Zufahrt zu den Tiefgaragen ist während der Arbeiten nicht möglich.



Zwecks Prüfung und Instandsetzung setzt die Stadt einen speziellen Lkw mit mehreren Arbeitsplattformen ein. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf etwa 65.000 Euro.



Die Nacht-und-Nebel-Untersuchungen im Tunnel gelten als Vorlauf für die geplante Komplettsanierung.