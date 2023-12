Wackerbarths Eiswein ist fertig: Ein Detail macht ihn zu etwas Besonderem!

Dresden - Es ist der erste Traminer-Eiswein nach 20 Jahren! Den letzten füllten die Winzer von Schloss Wackerbarth 2003 ab. In den zwei Jahrzehnten dazwischen war das Wetter nur zweimal so knackig kalt, dass durchgefrorene Riesling-Trauben in Radebeul in die Presse kamen.