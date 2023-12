Wartungs-Putz im Arnhold-Bad: Wann wird wieder geöffnet?

Dresden - Ausnahmezustand im beliebtesten Bad der Stadt: Schon die ganze Woche blieb das Georg-Arnhold-Bad am Großen Garten dicht, damit ein Dutzend Mitarbeiter Schwimmhalle, Fliesenböden, Technik und Co. warten können. Dafür wurde das gesamte Wasser abgelassen.

Reinigung der Reinwasserrinne: Für Bademeisterin Lisa (23) sind die Wartungsarbeiten am Beckenboden eine schöne Abwechslung. © Holm Helis

Den Beckenboden erreichen sonst nur Wasserratten, die 1,20 Meter tief tauchen. Nun läuft darauf Lisa (23) mit Handschuhen und Spritzschlauch: "Ich säubere die Reinwasserrinne", sagt die Bademeisterin. Auch Unterwasser-Einstiege, Beleuchtung, Dichtungen und Schweißnähte werden im Becken überprüft.

Dafür musste das Chlor-Wasser abgelassen werden - ganze 250 Kubikmeter (250.000 Liter). Das entspricht mehr als 1600 Badewannen.

Badleiter Frank Weitschat (58) hatte am Vortag den "Stöpsel" des Erlebnisbeckens gezogen: In den Katakomben unter der Schwimmhalle legte er dafür einen Hebel um, öffnete damit ein Ablassrohr am Beckenboden.

"Nach acht Stunden war alles ins Abwasserkanalsystem geflossen, gelangt weiter zur Kläranlage in Kaditz", sagt Weitschat.