Warum der Dresdner Konsum-Chef jetzt Preis-Senkungen verspricht
Dresden - Der Konsum Dresden erfindet sich neu. Eine Kooperation mit Edeka senkt nicht nur die Waren-Einkaufspreise - auch die Kunden-Preise in den Regalen purzeln. Am 2. Februar startet das Genossenschaftsunternehmen (20.000 Mitglieder, 30 Filialen) die "Konsum Preis Parade".
"Nach Jahren, in denen unser Umsatz stagnierte, wollen wir mit der Kooperation neue Wege einschlagen. Durch die günstigen Einkaufskonditionen werden über 20.000 Produkte dauerhaft preiswerter", so Vorstandssprecher Sören Goldemann (46).
Heißt konkret: Waren des täglichen Bedarfs werden um durchschnittlich zehn bis 20 Cent günstiger. "Bei Sonderaktionen kann der Preis um bis zu 60 Prozent reduziert werden. Jede Woche gibt es 120 Aktionsartikel."
Hinzu kommt: Mit der "Gut & günstig"-Linie von Edeka zieht ein neues, zusätzliches Sortiment auf "Aldi"-Niveau ein.
Beispiele: Deutsche Markenbutter (250 g) wird um 20 Cent auf 0,99 Euro gesenkt, Pick Original ungarische Salami von 4,90 auf 2,89 Euro/100 Gramm reduziert.
Wichtig: Regionale Lieferanten wie Dürrröhrsdorfer Fleischwaren oder Aufstriche der Löbtauer Marmeladen-Mädchen bleiben im Sortiment. Auch an den Vorteilen für Mitglieder wird nicht gerüttelt: Sie erhalten weiterhin jeden letzten Dienstag im Monat zehn Prozent Rabatt auf ihren Einkauf.
Konsum-Chef: "Wollen wieder für Familien attraktiver werden"
"Wir wollen ganz einfach wieder für Familien attraktiver werden. Der große Wochenendeinkauf soll bei uns erfolgen. Wir hoffen auf eine Umsatzsteigerung um 15 Prozent", so Goldemann.
Bis dato erwirtschaftete der Konsum mit seinen rund 700 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro.
Knapp 30.000 Kunden besuchen täglich die Filialen. Und die mausern sich: Am 25. Februar wird der komplett modernisierte Konsum auf der Pillnitzer Landstraße wiedereröffnet. Im Sommer öffnet auf der Dürerstraße in Striesen sogar ein neuer Konsum.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel (2)