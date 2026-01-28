Warum der Dresdner Konsum-Chef jetzt Preis-Senkungen verspricht

Dresden - Der Konsum Dresden erfindet sich neu. Eine Kooperation mit Edeka senkt nicht nur die Waren-Einkaufspreise - auch die Kunden-Preise in den Regalen purzeln. Am 2. Februar startet das Genossenschaftsunternehmen (20.000 Mitglieder, 30 Filialen) die "Konsum Preis Parade".

Konsum-Vorstandssprecher Sören Goldemann (46) erhofft sich von der Preis-Parade viele neue Kunden. © Steffen Füssel

"Nach Jahren, in denen unser Umsatz stagnierte, wollen wir mit der Kooperation neue Wege einschlagen. Durch die günstigen Einkaufskonditionen werden über 20.000 Produkte dauerhaft preiswerter", so Vorstandssprecher Sören Goldemann (46).

Heißt konkret: Waren des täglichen Bedarfs werden um durchschnittlich zehn bis 20 Cent günstiger. "Bei Sonderaktionen kann der Preis um bis zu 60 Prozent reduziert werden. Jede Woche gibt es 120 Aktionsartikel."

Hinzu kommt: Mit der "Gut & günstig"-Linie von Edeka zieht ein neues, zusätzliches Sortiment auf "Aldi"-Niveau ein.

Beispiele: Deutsche Markenbutter (250 g) wird um 20 Cent auf 0,99 Euro gesenkt, Pick Original ungarische Salami von 4,90 auf 2,89 Euro/100 Gramm reduziert.

Wichtig: Regionale Lieferanten wie Dürrröhrsdorfer Fleischwaren oder Aufstriche der Löbtauer Marmeladen-Mädchen bleiben im Sortiment. Auch an den Vorteilen für Mitglieder wird nicht gerüttelt: Sie erhalten weiterhin jeden letzten Dienstag im Monat zehn Prozent Rabatt auf ihren Einkauf.