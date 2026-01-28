Umbau zur Gedenkstätte zu teuer? Finale für den Alten Leipziger Bahnhof

Dresden - Wann kommt die Gedenkstätte für die deportierten Juden am Alten Leipziger Bahnhof? Ein teures Konzept dafür wurde jüngst erarbeitet. Im morgigen Stadtrat ist eine lebhafte Debatte zu erwarten.

Die Debatte darüber, wie der Gedenkort am Alten Leipziger Bahnhof genau aussehen soll, ist noch nicht ausgestanden. © Norbert Neumann

Vor Jahren hatte der Rat einstimmig beschlossen, auf dem Alten Leipziger Bahnhof einen Gedenkort einzurichten. Ein Verein erstellte bereits ein aufwendiges Konzept, das der Stadtrat jetzt "zur Kenntnis nehmen" soll.

Es sieht die Gründung einer Stiftung vor - mit 18,5 Vollzeitstellen und 1,4 Millionen Euro Personalkosten jährlich. Damit das Konzept verfeinert werden kann, soll der Stadtrat noch 100.000 Euro für die Vereinsarbeit in 2026 beschließen.

Dabei gehört das Gelände noch gar nicht der Stadt, sondern Globus. Seit Jahren wird - bislang vergeblich - über einen Grundstückstausch verhandelt. Auch deshalb regen sich im Vorfeld kritische Stimmen.

Ohne städtischen Zugriff auf das Grundstück sei es "wenig sinnvoll", an Details eines Gedenkkonzepts weiterzuarbeiten, hieß es etwa von der CDU-Fraktion.