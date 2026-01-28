Sie haben sich ihren Teig-Traum erfüllt: Wie zwei Meisterinnen dem Bäckersterben trotzen

Dresden - Während immer mehr Bäckereien aus dem Stadtbild verschwinden und Discounter-Aufbackbrötchen den Frühstückstisch erobern, gehen zwei junge Bäckermeisterinnen einen anderen Weg: Viviane Brunk und Fiona Norbron (beide 24) haben sich ihren Traum von einer eigenen Bäckerei in Trachau erfüllt - und trotzen damit dem Bäckerei-Sterben.

Viviane Brunk (beide 24, l.) und Fiona Norbron sind nicht nur beruflich unzertrennlich, sondern leben auch gemeinsam mit ihrer Katze in einer WG. © Steffen Füssel

Der Weg dahin war von einer guten Portion Glück begleitet: Während sie im Frühjahr noch mitten in der Meister-Prüfung steckten, hörten sie von der frei werdenden Bäckerei an der Kronenstraße: "Dann standen wir vor dem Geschäft und es hat direkt Klick gemacht ..."

Auffällig ist in der "Bäckerei Bruno" nun nicht nur das Sortiment, sondern auch die Arbeitszeiten in der Backstube.

"Zwischen 1 und 2 Uhr haben wir mit dem Backen angefangen, das ging auch mal bis mittags. Wir hatten manchmal 20-Stunden-Tage, das war auf Dauer nicht tragbar", so Viviane.

Also hat sie den Dezember-Schichtplan kurzerhand umgeschrieben. "Wir backen jetzt zwischen 18 und 2 Uhr. So können wir uns auf Backwaren einlassen und mal rumprobieren", freut sich Fiona.

"Es gibt Überzieher für die Backwagen, die Bleche haben Luftlöcher. Die Kunden sind immer zufrieden mit der Qualität", erklärt Viviane den Frische-Trick.