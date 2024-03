Warum die "Gräfin Cosel" jetzt auf Elon Musk setzen will

Dresden - Die Weiße Flotte baut ihre "Gräfin Cosel" auf der Werft in Laubegast um, will das Salonschiff (Stapellauf 1994, rund 500 Sitzplätze) als "Dresdens ersten fahrenden Konferenzraum" auch für Tagungen zu Wasser anbieten. Dafür will die Sächsische Dampfschifffahrt (SDS) die Satelliten des Milliardärs Elon Musk (52) im Weltall anzapfen, so für stabiles Internet auf der Elbe sorgen.