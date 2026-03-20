Was wirklich zählt: Wenn Sportprofis Schülern echte Werte vermitteln

Dresden - Respekt, Gerechtigkeit, Toleranz: Ohne diese Werte würde unsere Gesellschaft zerbrechen. Schüler der siebten Klassen an der Oberschule Laubegast erlebten nun Schulunterricht der ganz anderen Art.

Kanutin Steffi Kriegerstein (31, l.) und Turnerin Helene Schäfer-Betz (24) in der Turnhalle der Oberschule in Laubegast. © Eric Münch

Denn unter der Leitung der "Werte-Stiftung" und mit Unterstützung von zwei Profi-Sportlerinnen gingen die Schüler drei Tage lang auf die Suche nach den Werten, die ihnen selbst in der Schule wichtig sind.

Gespannt lauschten die Schüler in ihrer Turnhalle der ehemaligen deutschen Kanutin Steffi Kriegerstein (31).

Ein absolutes Vorbild für die Kinder, holte die gebürtige Dresdnerin doch 2016 Silber im Vierer-Kajak bei den Olympischen Spielen in Rio: "Wertschätzung und Respekt füreinander sind zwei Werte, die ich aus dem Leistungssport mitgenommen habe. Nie im Leben hätte ich ohne mein Team Erfolge erzielt, dafür bleibe ich dankbar."

Ein weiteres Vorbild für die Kinder war Helene Schäfer-Betz (24). Die ehemalige Weltklasse-Athletin erzählte offen über die schweren Zeiten als Sportlerin am Stützpunkt für Leistungsturnen in Chemnitz: "Jeder Sport ist Teamsport. Bei Verletzungen oder Niederlagen, da ist Zusammenhalt einer der wichtigsten Werte, im Sport wie im Leben."