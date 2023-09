Wasser in den Dresdner Schwimmhallen wird wärmer!

Die Wassertemperaturen in Dresdner Hallenbädern steigen wieder von 26 auf 27 Grad. © Dresdner Bäder GmbH

Nachdem sie im April vergangenen Jahres die Wassertemperatur in Hallenbädern um ein Grad gesenkt hatten, stellen sie die Sparmaßnahme nun wieder ein.

Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges stiegen die Energiepreise, was die Temperatur-Entscheidung laut Bäder-Betrieben "alternativlos" gemacht hat. Inzwischen sind die Preise am Energiemarkt längst wieder gesunken, was die Anhebung wieder möglich mache.